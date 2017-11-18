Скончался самый титулованный тяжёлоатлет в истории

Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, семикратный чемпион мира, автор 46 мировых рекордов турок Наим Сулейманоглу скончался в больнице в Аташехире в возрасте 50 лет, сообщает Анатолийское агентство

28 сентября спортсмен был доставлен в больницу с подозрением на цирроз печени, в октябре он перенес операцию по пересадке печени в Центре по трансплантации органов. После операции его навестил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . В ноябре бывший спортсмен был снова госпитализирован. Врачам не удалось его спасти.

Сулейманоглу самый титулованный тяжелоатлет в истории (выступал в весовых категориях до 60 и до 64 кг). До 1986 года он представлял сборную Болгарии, затем, приняв турецкое гражданство, начал выступать за сборную Турции, став трехкратным олимпийским чемпионом (1988, 1992, 1996).