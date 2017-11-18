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Скончался самый титулованный тяжёлоатлет в истории
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Скончался самый титулованный тяжёлоатлет в истории 

Рамблер 18 ноября 2017
Фото: © AP Photo/Michael Probst
Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, семикратный чемпион мира, автор 46 мировых рекордов турок Наим Сулейманоглу скончался в больнице в Аташехире в возрасте 50 лет, сообщает Анатолийское агентство.
28 сентября спортсмен был доставлен в больницу с подозрением на цирроз печени, в октябре он перенес операцию по пересадке печени в Центре по трансплантации органов. После операции его навестил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ноябре бывший спортсмен был снова госпитализирован. Врачам не удалось его спасти.
Сулейманоглу самый титулованный тяжелоатлет в истории (выступал в весовых категориях до 60 и до 64 кг). До 1986 года он представлял сборную Болгарии, затем, приняв турецкое гражданство, начал выступать за сборную Турции, став трехкратным олимпийским чемпионом (1988, 1992, 1996).
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