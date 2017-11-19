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Министр спорта России: меня бы расстреляли при Сталине
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Колобков: при Сталине, наверное, и нас бы расстреляли, в том числе меня 

Чемпионат.com 19 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал слова почётного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачёва, который заявил, что информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова за неправду нужно просто расстрелять, как сделал бы Сталин. Это заявление Тягачёва растиражировали зарубежные СМИ, а немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге, в том числе в российском спорте, заявил, что его шокируют подобные слова.
«Мы уже привыкли к заявлениям западной прессы, они с удовольствием подхватывают любую такую тему. Леонид Васильевич переживает. Видимо, у него наболело. Это эмоции. При Сталине, наверное, и нас бы расстреляли, в том числе меня. Я не могу комментировать то, что сказал уважаемый Леонид Васильевич. Но, конечно, нам нужно быть максимально осторожными», — сказал Колобков в эфире «Матча».
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