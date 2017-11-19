Министр спорта России: меня бы расстреляли при Сталине

Колобков: при Сталине, наверное, и нас бы расстреляли, в том числе меня

«Мы уже привыкли к заявлениям западной прессы, они с удовольствием подхватывают любую такую тему. Леонид Васильевич переживает. Видимо, у него наболело. Это эмоции. При Сталине, наверное, и нас бы расстреляли, в том числе меня. Я не могу комментировать то, что сказал уважаемый Леонид Васильевич. Но, конечно, нам нужно быть максимально осторожными», — сказал Колобков в эфире «Матча».