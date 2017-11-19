В Сети появилось видео с нарушившим законы физики судьей

В Сети появился ролик, в котором показано как на юношеском турнире по борьбе работает судья.

It’s wrestling season.. which means we gonna see a whole bunch of refs doin this 😂😂 pic.twitter.com/LpwvRORwKc— cam;) (@Cams_hungry2) 15 ноября 2017 г.

В разгар боя судья применяет «авторский прием», скользя на плече по настилу, чтобы лучше разглядеть, как действуют спортсмены.

Видео опубликовал пользователь Cams_hungry в своем Twitter

Видео набрало более 40 тыс. ретвитов и более тысячи комментариев. Некоторые даже попытались повторить движение.

Нестандартная манера передвижения вызвала массу веселых комментариев к ролику, некоторые пользователи предложили признать судью из видео судьей года.