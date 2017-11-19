Ещё
В Сети появилось видео с нарушившим законы физики судьей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появилось видео с нарушившим законы физики судьей 

Рамблер 19 ноября 2017
Фото: кадр видео
В Сети появился ролик, в котором показано как на юношеском турнире по борьбе работает судья.
В разгар боя судья применяет «авторский прием», скользя на плече по настилу, чтобы лучше разглядеть, как действуют спортсмены.
Видео опубликовал пользователь Cams_hungry в своем Twitter.
Видео набрало более 40 тыс. ретвитов и более тысячи комментариев. Некоторые даже попытались повторить движение.
Нестандартная манера передвижения вызвала массу веселых комментариев к ролику, некоторые пользователи предложили признать судью из видео судьей года.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением4
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение