Ефимова выиграла золото чемпионата России на короткой воде

В Казани проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. В частности, на дистанции 50 м победу одержала трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова. Олег Костин первенствовал на 100 м брассом с рекордом Европы. Климент Колесников на дистанции 100 м на спине установил юниорский мировой рекорд.
Плавание. Чемпионат России. КазаньМужчины. Вольный стиль. 200 м1. Александр Красных — 1.42,02.2. Михаил Довгалюк — 1.42,85.3. Михаил Вековищев — 1.43,42.
Спина. 100 м1. Климент Колесников — 49,84 (юниорский рекорд мира).2. Андрей Шабасов — 50,41.3. Никита Ульянов — 50,91.
Брасс. 100 м1. Олег Костин — 56,16 (рекорд Европы).2. Илья Хоменко — 57,19.3. Всеволод Занько — 57,43.
Баттерфляй. 100 м1. Александр Садовников — 50,48.2. Александр Харланов — 50,57.3. Даниил Пахомов — 50,66.
Комплекс. 400 м1. Эдуард Валиахметов — 4.04,23.2. Даниил Пасынков — 4.05,29.3. Максим Ступин — 4.05,68.
Вольный стиль. 4х100 м1. Москва (Климент Колесников, Михаил Полищук, Владислав Гринев, Андрей Жилкин) — 3.09,21.2. Санкт-Петербург — 3.10,79.3. Новосибирская область — 3.13,59.
Комбинированная эстафета 4х50 м1. Калужская область (Сергей Фесиков, Михаил Вековищев, Андрей Николаев, Андрей Арбузов) — 1.32,83.2. Нижегородская область — 1.35,13.3. Новосибирская область — 1.35,86.
Вольный стиль. 4х200 м1. Москва (Артём Лобузов, Михаил Довгалюк, Алексей Ртищев, Даниил Пасынков) — 7.01,96.2. Краснодарский край — 7.03,39.3. Москва-2 — 7.03,94.
Смешанная комбинированная эстафета 4х50 м1. Москва (Климент Колесников, Светлана Чимрова, Всеволод Занько, Розалия Насретдинова) — 1.39,69.2. Новосибирская область — 1.42,38.3. Татарстан — 1.44,32.
Женщины. Баттерфляй. 200 м1. Светлана Чимрова — 2.04,36 (рекорд России).2. Александра Сабитова — 2.07,34.3. Анастасия Гуженкова — 2.07,70.
Брасс. 50 м1. Юлия Ефимова — 29,60.2. Наталья Иванеева — 30,01.3. Анна Ганус — 30,49.
Комплекс. 400 м1. Кристина Вершинина — 4.35,58.2. Ирина Кривоногова — 4.37,32.3. Дарья Чикунова — 4.40,05.
Спина. 100 м1. Мария Каменева — 57,21.2. Полина Лапшина — 57,40.3. Дарья Устинова — 57,80.
Вольный стиль. 800 м1. Яна Курцева — 8.43,80.2. Екатерина Сорокина — 8.43,87.3. Анастасия Басалдук — 8.44,08.
Вольный стиль. 4х200 м1. Санкт-Петербург (Вероника Андрусенко, Полина Невмовенко, Юлия Сноз, Дарья Устинова) — 7.44,42.2. Свердловская область — 7.46,88.3. Самарская область — 7.55,05.