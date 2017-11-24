Российские пятиборцы признаны лучшими

Международный союз современного пятиборья (УИПМ) признал национальную сборную России лучшей командой года в современном пятиборье, чемпионка мира россиянка Гуйназ Губайдуллина названа лучшей спортсменкой года.
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации современного пятиборья России.
Российская сборная признаётся лучшей командой года в современном пятиборье второй год подряд.
Отмечается, что Губайдуллина является первой российской спортсменкой за последние 20 лет, которая смогла завоевать золотую награду чемпионата мира в личных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и олимпийские чемпионы по дзюдо Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев провели спортивной урок в школе №82 во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 2017 года.