Российские пятиборцы признаны лучшими

Сборная России признана лучшей командой года в пятиборье, Губайдуллина — лучшая спортсменка

Международный союз современного пятиборья (УИПМ) признал национальную сборную России лучшей командой года в современном пятиборье, чемпионка мира россиянка Гуйназ Губайдуллина названа лучшей спортсменкой года.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации современного пятиборья России.

Российская сборная признаётся лучшей командой года в современном пятиборье второй год подряд.

Отмечается, что Губайдуллина является первой российской спортсменкой за последние 20 лет, которая смогла завоевать золотую награду чемпионата мира в личных соревнованиях.