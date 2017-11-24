Ещё
Российские пятиборцы признаны лучшими
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России признана лучшей командой года в пятиборье, Губайдуллина — лучшая спортсменка 

RT на русском 24 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Международный союз современного пятиборья (УИПМ) признал национальную сборную России лучшей командой года в современном пятиборье, чемпионка мира россиянка Гуйназ Губайдуллина названа лучшей спортсменкой года.
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации современного пятиборья России.
Российская сборная признаётся лучшей командой года в современном пятиборье второй год подряд.
Отмечается, что Губайдуллина является первой российской спортсменкой за последние 20 лет, которая смогла завоевать золотую награду чемпионата мира в личных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун и олимпийские чемпионы по дзюдо Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев провели спортивной урок в школе №82 во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 2017 года.
RT на русском: последние новости
Во время соревнований в Обнинске скончался 17-летний пловец Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в первый день этапа Мировой серии в Японии Украина официально не отказывалась от участия в ЧЕ по спортивной борьбе в Дагестане
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение