В Австралии снесут главный стадион летних ОИ-2000

В австралийском Сиднее будут снесены два крупнейших стадиона города — стадион «Австралия», более известный как Олимпийский, а также стадион Allianz . Об этом сообщает The Australian.

Решение о сносе стадионов приняли власти штата Новый Южный Уэльс. Отмечается, что на их месте будут построены новые стадионы, которые будут отвечать современным требованиям.

При этом новая арена, которая будет построена в Олимпийском парке Сиднея, будет рассчитана на 75 тыс. зрителей. Стоимость демонтажа и строительства двух новых стадионов обойдётся в сумму 1,955 млрд австралийский долларов (около $1,5 млрд).

Стадион «Австралия» был построен в 1996 году, вместимость арены составляет 83 тыс. зрителей. В 2000-м году он стал главным стадионом XXVII летних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в США был снесён крытый стадион вместимостью более 70 тыс. зрителей.