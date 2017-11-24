Ещё
В Австралии снесут главный стадион летних ОИ-2000
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Австралии снесут главный стадион летних ОИ-2000 

RT на русском 24 ноября 2017
Фото: EPA
В австралийском Сиднее будут снесены два крупнейших стадиона города — стадион «Австралия», более известный как Олимпийский, а также стадион Allianz. Об этом сообщает The Australian.
Решение о сносе стадионов приняли власти штата Новый Южный Уэльс. Отмечается, что на их месте будут построены новые стадионы, которые будут отвечать современным требованиям.
При этом новая арена, которая будет построена в Олимпийском парке Сиднея, будет рассчитана на 75 тыс. зрителей. Стоимость демонтажа и строительства двух новых стадионов обойдётся в сумму 1,955 млрд австралийский долларов (около $1,5 млрд).
Стадион «Австралия» был построен в 1996 году, вместимость арены составляет 83 тыс. зрителей. В 2000-м году он стал главным стадионом XXVII летних Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что в США был снесён крытый стадион вместимостью более 70 тыс. зрителей.
RT на русском: последние новости
Во время соревнований в Обнинске скончался 17-летний пловец Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в первый день этапа Мировой серии в Японии Украина официально не отказывалась от участия в ЧЕ по спортивной борьбе в Дагестане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение