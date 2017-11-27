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Названо место проведения ЧМ по тяжелой атлетике
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Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2018 году пройдет в Ашхабаде 

ТАСС 27 ноября 2017
Фото: ТАСС
Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение провести чемпионат мира 2018 года в столице Туркмении — Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Изначально чемпионат мира должен был пройти в столице Перу — Лиме. Ранее в ноябре перуанская сторона отказалась от проведения турнира и согласилась передать право организации соревнований другой стране. По информации портала Inside the games, это связано с тем, что спортивный центр в Сан-Исидро, где должны были пройти соревнования, еще не готов, возможно, там нельзя будет проводить турниры до декабря 2018 года.
В 2017 году в Ашхабаде прошли вторые Азиатский игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. Заявка Ашхабада на проведение турнира базировалось на том, что для организации чемпионата может быть использовано наследие Азиатских игр. В связи с этим туркменская сторона сможет подготовиться к проведению турнира в короткие сроки, так как в Ашхабаде имеется вся необходимая инфраструктура для проведения крупнейших международных стартов, а также современные спортивные объекты.
В 2017 году чемпионат мира с 28 ноября по 5 декабря пройдет в американском Анахайме. Изначально страной-организатором этого чемпионата была Малайзия. В октябре 2016 года малайцы отказались от организации турнира, так как столкнулись с трудностями при подготовке к соревнованиям. Таким образом, в США пройдет второй чемпионат мира подряд, в 2015 году соревнования прошли в Хьюстоне.
Ранее IWF отстранила федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины на год от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил. Представители этих стран не смогут участвовать в международных стартах до 20 октября 2018 года и пропустят чемпионат мира в Анахайме.
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