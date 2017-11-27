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Ямальская спортсменка стала лучшей в мире
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Ямальская спортсменка стала лучшей в мире 

Lenta.ru 27 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Международный союз современного пятиборья признал лучшей спортсменкой мира 2017 года россиянку Гульназ Губайдуллину, а лучшей командой — Сборную России. Таким образом жительница Ямала стала первой российской спортсменкой за последние 20 лет, выигравшей золотую медаль чемпионки мира в личном первенстве, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».
По данным издания, Губайдуллина тренируется в Центре олимпийской подготовки в Новом Уренгое. В этом году она стала первой российской спортсменкой за последние двадцать лет, сумевшей выиграть золотую медаль чемпионки мира в личном первенстве. Сборная России признается сильнейшей командой мира второй год подряд.
В 2017 году российские пятиборцы завоевали на соревнованиях наибольшее число медалей, сообщает департамент по физкультуре и спорту ЯНАО.
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