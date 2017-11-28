Идею создания арбитража БРИКС обсудят в Москве

Идею создания спортивного арбитража БРИКС обсудят на юридическом форуме в Москве

Идея создания спортивного арбитража стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет обсуждаться на IV Юридическом форуме БРИКС, который пройдет в Москве 30 ноября — 1 декабря. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

"Проблемы спортивного права станут темой на одной из секций Юридического форума БРИКС. Будет обсуждаться в том числе идея создания спортивного арбитража БРИКС", — рассказал Груздев. АЮР выступает организатором предстоящей конференции. Форум является открытой постоянной платформой для сотрудничества и обмена опытом и идеями между юристами стран БРИКС, содействия так называемой юридической дипломатии, сближения профессиональных сообществ, обмена юридической теорией и практикой.

Он констатировал, что в России специалистов по спортивному праву "можно пересчитать по пальцам одной руки". "Некоторые из них являются членами АЮР, у нас даже есть комиссия по спортивному праву, которая работает достаточно эффективно", — отметил глава правления ассоциации.

"Но тут нюансы. Для того чтобы представлять интересы какого-либо спортсмена, должно быть либо его волеизъявление, либо решение государства или соответствующего органа, либо нашего олимпийского комитета", — пояснил Груздев, заверив, что представители АЮР будут "активно участвовать в защите интересов российских атлетов за рубежом".