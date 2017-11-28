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Идею создания арбитража БРИКС обсудят в Москве
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Идею создания спортивного арбитража БРИКС обсудят на юридическом форуме в Москве 

ТАСС 28 ноября 2017
Фото: ТАСС
Идея создания спортивного арбитража стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет обсуждаться на IV Юридическом форуме БРИКС, который пройдет в Москве 30 ноября — 1 декабря. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
АЮР выступает организатором предстоящей конференции. Форум является открытой постоянной платформой для сотрудничества и обмена опытом и идеями между юристами стран БРИКС, содействия так называемой юридической дипломатии, сближения профессиональных сообществ, обмена юридической теорией и практикой.
"Проблемы спортивного права станут темой на одной из секций Юридического форума БРИКС. Будет обсуждаться в том числе идея создания спортивного арбитража БРИКС", — рассказал Груздев.
Он констатировал, что в России специалистов по спортивному праву "можно пересчитать по пальцам одной руки". "Некоторые из них являются членами АЮР, у нас даже есть комиссия по спортивному праву, которая работает достаточно эффективно", — отметил глава правления ассоциации.
"Но тут нюансы. Для того чтобы представлять интересы какого-либо спортсмена, должно быть либо его волеизъявление, либо решение государства или соответствующего органа, либо нашего олимпийского комитета", — пояснил Груздев, заверив, что представители АЮР будут "активно участвовать в защите интересов российских атлетов за рубежом".
Ранее комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты 19 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Сборная России в общей сложности лишилась четырех золотых, шести серебряных и одной бронзовой награды и потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Игр.
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