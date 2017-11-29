Чемпион сумо отказался от титула из-за избиения другого борца

Великий чемпион сумо Харумафудзи отказался от своего титула из-за избиения другого борца

Великий чемпион сумо Харумафудзи отказался от наивысшего титула ёкодзуны, который был присвоен ему за выдающиеся достижения, чтобы взять ответственность за избиение другого, более молодого сумоиста Таканоивы. Об этом сам Харумафудзи заявил на прошедшей в среду совместной с его учителем Исэгахамой пресс-конференции.

"Я сожалею, что нанес травмы Таканоиве. Я хочу взять на себя ответственность и уйти в отставку как ёкодзуна. Приношу свои глубокие извинения за доставленные неудобства всем, кто оказался вовлеченным в это дело", — сказал он, вместе с учителем склонившись перед собравшимися. Отвечая на вопросы журналистов, Харумафудзи добавил, что "сделал то, чего никогда не должен делать ёкодзуна".

В середине ноября ряд СМИ сообщили, что Харумафудзи 26 октября во время совместного мероприятия для монгольских спортсменов не понравилось поведение Таканоивы, и он ударил его пивной бутылкой по голове, после чего стал наносить удары руками. Остановить его не сумели даже присутствовавшие там же ёкодзуны Хакухо и Какурю.

В результате пострадавший был госпитализирован и не смог принять участие в проходящем в эти дни басё (турнире по сумо — прим. ТАСС ) в Фукуоке, подав в ассоциацию сумо справку с рекомендацией о двухнедельном лечении в связи с рядом травм, в том числе рваными ранами головы, трещиной в основании черепа и сотрясением мозга. Инцидент произошел в одном из питейных заведений с караоке в городе Тоттори (административный центр одноименной префектуры — прим. ТАСС). В этот момент сумоисты, среди которых был еще один их соотечественник Тэрунофудзи, находились в отдельной комнате, и происходящее не видели сотрудники бара.

Избиение планшетом для караоке

По сообщениям СМИ, Таканоива, имеющий титул 8-й маэгасира Востока (второй по значимости с конца в высшем дивизионе макуноути — прим. ТАСС), в разговоре с Харумафудзи якобы сказал, что "ваше время прошло", имея ввиду присутствовавших там ёкодзун, после чего начал что-то смотреть в своем смартфоне. Это вывело из себя Харумафудзи, который потребовал от Таканоивы сказать ему это в глаза, чего тот не сделал.

В сумо существует жесткая система субординации, особенно строгая она среди монгольских спортсменов, занимающих сейчас ведущие позиции в этом виде борьбы.

Японская ассоциация сумо не делала поспешных выводов и дождалась окончания басё 26 ноября. В ходе следствия, как стало известно прессе, Харумафудзи признался, что действительно избил Таканоиву, однако не пивной бутылкой, как утверждалось, а планшетом для выбора песен в караоке.

Несмотря на то, что сумо является традиционным для Японии единоборством, ведущие позиции в этом виде спорта занимают уроженцы Монголии. До ухода Харумафудзи из сумо титул ёкодзуна имели лишь четыре борца, причем среди них был лишь один японец. Самым титулованным борцом является Хакухо, одержавший победу на 40 турнирах, за ним шел Харумафудзи с девятью победами.