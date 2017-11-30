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Россия подаст заявку на проведение Специальной Олимпиады
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Россия подаст заявку на проведение Специальной Олимпиады в 2023 году 

Газета.Ru 30 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Прославленный советский и российский хоккеист, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по делам физкультуры и спорта Вячеслав Фетисов в интервью "Газете.Ru" заявил, что Россия подаст заявку на проведение Специальной Олимпиады в 2023 году.
"На днях я в Вашингтоне встречался с президентом Специальной Олимпиады Тимоти Шрайвером, и он подтвердил, что проведение соревнований в России в 2023 году вполне реально. Нужно лишь подать заявку и ждать решения. В свое время Тимоти приезжал в Москву, выступал в Госдуме, и в итоге у него подобное предложение родилось.
Было очень приятно получить поддержку от члена одной из самых влиятельных семей мировой политики за последние 100 лет в это непростое время — когда наступает Хайо Зеппельт и вся остальная братия.
Теперь для участия в этом конкурсе нужно оперативно реагировать — времени не так много. Но Россия подает заявку на проведение этих соревнований", — сказал Фетисов.
Специальная Олимпиада — это главное спортивное мероприятие для атлетов с умственными отклонениями.
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