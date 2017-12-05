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Убит чемпион мира по тяжелой атлетике
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Чемпиона мира по тяжелой атлетике застрелили в Колумбии 

Lenta.ru 5 декабря 2017
Фото: Reuters
Чемпион мира по тяжелой атлетике Эдвин Москера убит в городе Пальмира на юго-западе Колумбии. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) страны.
По информации организации, инцидент произошел в одном из баров Пальмиры. Между тяжелоатлетом и неизвестным произошел конфликт, вследствие чего мужчина произвел выстрелы в Москеру, попав в голову и колено спортсмена. 32-летний тяжелоатлет скончался на месте.
«Карьерные достижения Москеры позволяют считать его одним из самых известных колумбийских тяжелоатлетов последнего времени», — заявили представители колумбийского НОК.
Правительство Пальмиры объявило награду примерно в 3,3 тысячи долларов за помощь в поимке убийцы.
Москера выступал в весовой категории до 69 килограммов. За карьеру спортсмен завоевал серебро на Панамериканских играх 2007 года, занял 15-е место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а в конце ноября 2017 года стал чемпионом мира.
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