Утверждены талисманы ОИ 2020 года

МОК утвердил талисманов Олимпийских игр 2020 года

Международный олимпийский комитет утвердил трех талисманов и места проведения новых видов соревновательной программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом на пресс— конференции сообщил исполнительный директор Олимпийских игр Кристофа Дюби.

"Что касается Игр в Токио, то МОК утвердил трех талисманов, которые были выбраны для Олимпиады. Кроме того, утверждены места проведения соревнований по недавно включенным в олимпийскую программу видам спорта", — сказал Дюби. Решение было принято в среду на заседании исполкома МОК.

В прошлом году в программу Игр в Токио были включены пять видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.