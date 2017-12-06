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Утверждены талисманы ОИ 2020 года
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МОК утвердил талисманов Олимпийских игр 2020 года 

ТАСС 6 декабря 2017
Фото: EPA
Международный олимпийский комитет утвердил трех талисманов и места проведения новых видов соревновательной программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом на пресс— конференции сообщил исполнительный директор Олимпийских игр Кристофа Дюби.
Решение было принято в среду на заседании исполкома МОК.
"Что касается Игр в Токио, то МОК утвердил трех талисманов, которые были выбраны для Олимпиады. Кроме того, утверждены места проведения соревнований по недавно включенным в олимпийскую программу видам спорта", — сказал Дюби.
В прошлом году в программу Игр в Токио были включены пять видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.
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