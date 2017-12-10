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Скончался Виктор Потапов
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Бронзовый призер Олимпиады-1972 яхтсмен Потапов погиб в Долгопрудном 

ТАСС 10 декабря 2017
Фото: официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта
Виктор Потапов, который завоевал бронзу летних Олимпийских игр 1972 года в парусном спорте, погиб в Долгопрудном на 71-м году жизни. Об этом сообщает Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС). Подробности гибели Потапова не сообщаются.
Потапов был заслуженным мастером спорта СССР, участником трех Олимпийских игр (1972, 1976, 1980), бронзовым призером Игр-1972 в классе "финн", двукратным чемпионом мира в классе "торнадо" (1978, 1980), чемпионом Европы в классе "торнадо" (1981), десятикратным чемпионом СССР.
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Титулованный яхтсмен в 70 лет продолжал заниматься парусным спортом и тренировал молодежь в подмосковном яхт-клубе "Дельфин" (Долгопрудный).
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