ОКР пополнился тремя федерациями

Федерации серфинга, скейтбординга и танцевального спорта/рок-н-ролла стали членами ОКР

Делегаты Олимпийского собрания единогласно приняли решение принять в состав Олимпийского комитета России (ОКР) трех новых членов: Федерацию скейтбординга России, Российскую федерацию серфинга и Всероссийскую федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Все три федерации будут включены в реестр членов ОКР.

Скейтбординг и серфинг в августе 2016 года были признаны олимпийскими видами спорта и включены в программу Игр-2020 в Токио.