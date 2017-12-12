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ОКР пополнился тремя федерациями
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Федерации серфинга, скейтбординга и танцевального спорта/рок-н-ролла стали членами ОКР 

ТАСС 12 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Делегаты Олимпийского собрания единогласно приняли решение принять в состав Олимпийского комитета России (ОКР) трех новых членов: Федерацию скейтбординга России, Российскую федерацию серфинга и Всероссийскую федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Все три федерации будут включены в реестр членов ОКР.
Скейтбординг и серфинг в августе 2016 года были признаны олимпийскими видами спорта и включены в программу Игр-2020 в Токио.
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