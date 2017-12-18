Колесников завоевал золото ЧЕ по плаванию

Путин поздравил российских пловцов с мировым рекордом на чемпионате Европы

"В состязании с опытными соперниками вы продемонстрировали высокий класс мастерства и командную сплоченность, убедительно доказали, что достойны такого триумфа. Ваше выступление стало яркой страницей в летописи успехов и достижений отечественной школы плавания", — говорится в сообщении.

В в комбинированной эстафете 4х50 метров россияне финишировали за минуту и 30,44 секунды, таким образом установив мировой рекорд. Предыдущий мировой рекорд был установлен бразильцами в 2014 году, показавший результат минута и 30,51 секунды.

Ранее российские пловцы заняли первое в общекомандном зачете на чемпионате Европы.