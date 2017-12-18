Колесников завоевал золото ЧЕ по плаванию

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Путин поздравил российских пловцов с мировым рекордом на чемпионате Европы 

Газета.Ru 18 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с поздравительным словом к российским пловцам Клименту Колесникову, Кириллу Пригоде, Александру Попкову и Владимиру Морозову, которые установили мировой рекорд и победили на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене в комбинированной эстафете 4х50 метров, сообщает ТАСС.
"В состязании с опытными соперниками вы продемонстрировали высокий класс мастерства и командную сплоченность, убедительно доказали, что достойны такого триумфа. Ваше выступление стало яркой страницей в летописи успехов и достижений отечественной школы плавания", — говорится в сообщении.
В в комбинированной эстафете 4х50 метров россияне финишировали за минуту и 30,44 секунды, таким образом установив мировой рекорд. Предыдущий мировой рекорд был установлен бразильцами в 2014 году, показавший результат минута и 30,51 секунды.
Ранее российские пловцы заняли первое в общекомандном зачете на чемпионате Европы.
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