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Женская спортивная ходьба на 50 км добавлена в программу ЧЕ
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Женская спортивная ходьба на 50 км добавлена в программу ЧЕ-2018 

ТАСС 13 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Женская спортивная ходьба на 50 км включена в программу чемпионата Европы по легкой атлетике 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.
Соревнования пройдут в день открытия чемпионата Европы — 7 августа.
Женская спортивная ходьба на 50 км — новая дисциплина легкой атлетики. В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила ее в календарь своих соревнований, добавив в программы Кубка мира по спортивной ходьбе, который проходил в Риме в мае 2016 года, и чемпионата мира 2017 года.
Мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км принадлежит представительнице Португалии Инес Энрикес — в августе 2017 года на чемпионате мира она преодолела дистанцию за 4 часа 5 минут 56 секунд.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Берлине с 7 по 12 августа.
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