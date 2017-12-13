Российские пловцы на ЧЕ выиграли третье за вечер «золото»

Владимира Морозова, Сергея Фесикова и Мужская сборная России в среду одержала победу в эстафете вольным стилем 4 по 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Российская команда в составе Климента Колесникова Михаила Вековищева показала результат 1 минута 23,23 секунды, сообщает «Р-Спорт». Второе место заняла итальянская сборная, отставшая всего на 0,44 секунды. Бронзу выиграли поляки (+1,21).

Золото в «кролевой» эстафете стало третьим для сборной России на чемпионате Европы в Копенгагене.