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Российские пловцы на ЧЕ выиграли третье за вечер «золото»
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Российские пловцы на ЧЕ выиграли третье за вечер «золото» 

Деловая газета «Взгляд» 13 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России в среду одержала победу в эстафете вольным стилем 4 по 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Российская команда в составе Климента Колесникова, Владимира Морозова, Сергея Фесикова и Михаила Вековищева показала результат 1 минута 23,23 секунды, сообщает «Р-Спорт». Второе место заняла итальянская сборная, отставшая всего на 0,44 секунды. Бронзу выиграли поляки (+1,21).
Золото в «кролевой» эстафете стало третьим для сборной России на чемпионате Европы в Копенгагене.
Ранее в среду на чемпионате в Дании Колесников завоевал золото на дистанции 200 метров на спине. В финале Колесников преодолел дистанцию за одну минуту 48,02 секунды, обновив юниорский рекорд мира. Александр Красных завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, показав в финале время три минуты 35,51 секунды.
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