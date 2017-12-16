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МФГ не получала от WADA данных о гимнастах РФ
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Международная федерация гимнастики не получала от WADA данных о российских спортсменах 

ТАСС 16 декабря 2017
Фото: ТАСС
Международная федерация гимнастики (FIG) не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных о российских спортсменах из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе организации.
WADA 14 декабря предоставило ряду международных спортивных федераций, Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международному паралимпийскому комитету (МПК) информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года, которые могут свидетельствовать о манипуляциях с пробами российских спортсменов.
"Спасибо за ваш интерес к гимнастике. В FIG от WADA не приходило никаких списков российских спортсменов", — сообщили в федерации.
10 ноября WADA сообщило, что в распоряжении агентства оказались файлы с данными из московской лаборатории, содержащие всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015-го.
FIG проводит международные турниры по спортивной, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, спортивной акробатике.
По данным ТАСС, новые данные от WADA получили в Международной федерации футбола (ФИФА), Международной федерации плавания (FINA) и Международной федерации волейбола (FIVB).
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