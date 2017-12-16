МФГ не получала от WADA данных о гимнастах РФ

Международная федерация гимнастики не получала от WADA данных о российских спортсменах

Международная федерация гимнастики (FIG) не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных о российских спортсменах из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе организации.

"Спасибо за ваш интерес к гимнастике. В FIG от WADA не приходило никаких списков российских спортсменов", — сообщили в федерации. WADA 14 декабря предоставило ряду международных спортивных федераций, Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международному паралимпийскому комитету (МПК) информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года, которые могут свидетельствовать о манипуляциях с пробами российских спортсменов.

10 ноября WADA сообщило, что в распоряжении агентства оказались файлы с данными из московской лаборатории, содержащие всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015-го.

FIG проводит международные турниры по спортивной, художественной гимнастике, прыжкам на батуте, спортивной акробатике.

По данным ТАСС, новые данные от WADA получили в Международной федерации футбола (ФИФА), Международной федерации плавания (FINA) и Международной федерации волейбола (FIVB).