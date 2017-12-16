Экс-тренера сборной Канады обвинили в домогательствах и насилии

Экс-тренера сборной Канады обвинили в сексуальных домогательствах и насилии

Бывший главный тренер сборной Канады по спортивной гимнастике Дэйв Брубейкер, занимавший в последнее время пост директора женской национальной команды, обвиняется в сексуальных домогательствах и насилии, сообщает АП.

Суд города Сарния сообщил, что экс-тренеру в пятницу были предъявлены обвинения по одному пункту приглашения к сексуальным прикосновениям, трем пунктам сексуального вмешательства, трем пунктам сексуальной эксплуатации и трем пунктам сексуального насилия. Обвиняемый был освобожден в зале суда под залог, ближайшее слушание по делу состоится в феврале.

На официальном сайте Федерации гимнастики Канады появилось заявление, в котором говорится, что организация "шокирована и глубоко обеспокоена" новостями о Брубейкре, он временно освобожден от исполнения своих обязанностей до завершения расследования. Подчеркивается, что для федерации всегда приоритетной целью является безопасность спортсменов, и отмечается, что полиция запретила давать любые комментарии по делу до окончания расследования.

Брубейкер был главным тренером канадской сборной по гимнастике на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и директором женской сборной на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Монреале в октябре 2017 года.