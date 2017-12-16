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Экс-тренера сборной Канады обвинили в домогательствах и насилии
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Экс-тренера сборной Канады обвинили в сексуальных домогательствах и насилии 

Р-Спорт 16 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной Канады по спортивной гимнастике Дэйв Брубейкер, занимавший в последнее время пост директора женской национальной команды, обвиняется в сексуальных домогательствах и насилии, сообщает АП.
Суд города Сарния сообщил, что экс-тренеру в пятницу были предъявлены обвинения по одному пункту приглашения к сексуальным прикосновениям, трем пунктам сексуального вмешательства, трем пунктам сексуальной эксплуатации и трем пунктам сексуального насилия. Обвиняемый был освобожден в зале суда под залог, ближайшее слушание по делу состоится в феврале.
На официальном сайте Федерации гимнастики Канады появилось заявление, в котором говорится, что организация "шокирована и глубоко обеспокоена" новостями о Брубейкре, он временно освобожден от исполнения своих обязанностей до завершения расследования. Подчеркивается, что для федерации всегда приоритетной целью является безопасность спортсменов, и отмечается, что полиция запретила давать любые комментарии по делу до окончания расследования.
Брубейкер был главным тренером канадской сборной по гимнастике на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и директором женской сборной на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Монреале в октябре 2017 года.
Ранее в декабре за насилие над спортсменами к 12 годам тюрьмы был приговорен бывший тренер горнолыжной сборной Канады Бертран Шаре, а бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар — к 60 годам тюремного заключения за детскую порнографию.
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