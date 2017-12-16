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Пловец Попков выиграл ЧЕ на короткой воде
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Российский пловец Попков взял золото на дистанции 50 м баттерфляем на ЧЕ 

Газета.Ru 16 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Россиянин Александр Попков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает ТАСС.
Попков прошел дистанцию за 22,42 секунды. Вторым стал украинец Андрей Говоров (22,43). Третье место занял представитель Сербии Себастьян Сабо (22,44).
Еще один представитель России Кирилл Пригода стал третим на дистанции 100 м брассом.
Плавание на короткой воде. Чемпионат Европы. Копенгаген
Мужчины. Баттерфляй. 50 м  1. Александр Попков (Россия) — 22,42.
2. Андрей Говоров (Украина) — 22,43.
3. Себастьян Сабо (Сербия) — 22,44.
Брасс. 100 м  1. Адам Пити (Великобритания) — 55,94.
2. Фабио Скоццоли (Италия) — 56,15.
3. Кирилл Пригода (Россия) — 56,28.
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