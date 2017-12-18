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Три олимпийских чемпиона по дзюдо завершили карьеру
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Олимпийские чемпионы — 2012 по дзюдо Галстян, Исаев и Хайбулаев завершили карьеру 

ТАСС 18 декабря 2017
Фото: ТАСС/ Владимир Гердо/ агентство «Весь спорт»
Первые в новейшей истории России олимпийские чемпионы по дзюдо Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, ставшие победителями Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, в воскресенье официально заявили о завершении спортивной карьеры.
Торжественная церемония проводов из большого спорта прошла в Санкт-Петербурге в ходе гала-вечера, посвященного завершению элитного турнира "Мастерс".
"Я благодарен всем этим ребятам и [бывшему главному тренеру сборной России, ныне генеральному менеджеру] Эцио Гамбе, с приходом которого мы в последние годы входим в тройку лучших команд мира, — сказал в торжественной речи президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов. — Я убежден, что каждый из этих ребят найдет себя в профессиональном смысле и сделает еще много на благо развития дзюдо и для воспитания подрастающего поколения. История знает немало примеров успеха дзюдоистов после спорта. Мы не расстаемся, мы всегда будем вместе, будем одной единой семьей дзюдо".
Также об уходе из большого спорта официально заявили еще восемь дзюдоистов сборной России — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов, призеры чемпионатов Европы и мира Сиражудин Магомедов, Камал Хан-Магомедов, Григорий Сулемин, Кирилл Вопросов, Алим Гаданов, Сергей Самойлович и Батрадз Кайтмазов.
Галстян стал первым медалистом российской сборной на Олимпийских играх в Лондоне, завоевав золото в весовой категории 60 кг, Исаев является чемпионом Игр в весе 66 кг, Хайбулаев — в весовой категории 100 кг. Нифонтов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в весе 81 кг.
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