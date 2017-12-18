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CAS сократил дисквалификацию Медведева
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CAS сократил дисквалификацию велогонщика Медведева за допинг 

ТАСС 18 декабря 2017
Фото: ТАСС
Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию российского велогонщика Алексея Медведева за нарушение антидопинговых правил с двух лет до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
CAS отменил решение, которые было вынесено в отношении спортсмена дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА в августе. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 19 июня 2017 года.
Медведев стал чемпионом России в 2016 году по веломарафону, также в 2011 году он выиграл чемпионат Европы в той же дисциплине.
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