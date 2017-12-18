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Мустафина планирует выступить на ЧР-2018 на четырех снарядах
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Мустафина планирует выступить на чемпионате России-2018 на четырех снарядах 

Спорт-Экспресс 18 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала о своем намерении выступить на чемпионате России-2018 на всех четырех снарядах. Напомним, спортсменка вернулась к тренировкам осенью этого года после рождения дочери.
— Восстановление идет потихоньку, никуда не торопимся, не спешим, все размеренно, — цитирует "Р-Спорт" Мустафину. — Не стала выступать на Кубке Воронина, чтобы не торопиться, все идет своим чередом. Так, как надо. В принципе все очень довольны, и тренеры даже, наверное, рассчитывали, что какие-то элементы я позже буду делать. Планирую вернуться на чемпионате России и сделать четыре снаряда, но будем смотреть по ходу, нельзя торопиться. Важнее подготовиться к чемпионату Европы.
Делаю уже все четыре снаряда, просто программы на них пока что далеко не конкурентоспособные. Полегче всего бревно, а так и брусья потихоньку начинаю вспоминать, элементы связывать, прыгать по чуть-чуть начинаю, все ровно.
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