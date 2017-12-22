Велосипедист из Австралии умер на тренировке

Австралийского велогонщика насмерть сбила машина

Австралийский велогонщик израильской команды Israel Cycling Academy Джейсон Лоундес погиб во время тренировки после столкновения с автомобилем. Об этом сообщает «Лента.ру». Гонщику было 23 года.

Авария произошла недалеко от родного города велогонщика Бендиго в Австралии.

За команду Israel Cycling Academy Лоундес выступал в сезоне 2017 года.

Это не первый несчастный случай, произошедший с велосипедистами на автомобильных дорогах. В апреле этого года велогонщик Микеле Скарпони был насмерть сбит грузовиком. В 2016 году гонщик Антуан Демуатье погиб после столкновения с мотоциклом.