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Велосипедист из Австралии умер на тренировке
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Австралийского велогонщика насмерть сбила машина 

Рамблер 22 декабря 2017
Фото: Facebook
Австралийский велогонщик израильской команды Israel Cycling Academy Джейсон Лоундес погиб во время тренировки после столкновения с автомобилем. Об этом сообщает «Лента.ру». Гонщику было 23 года.
Авария произошла недалеко от родного города велогонщика Бендиго в Австралии.
За команду Israel Cycling Academy Лоундес выступал в сезоне 2017 года.
Это не первый несчастный случай, произошедший с велосипедистами на автомобильных дорогах. В апреле этого года велогонщик Микеле Скарпони был насмерть сбит грузовиком. В 2016 году гонщик Антуан Демуатье погиб после столкновения с мотоциклом.
 Ещё 6 источников 
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