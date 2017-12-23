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Регбист ампутировал палец ради карьеры
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Регбист пошел на ампутацию ради продолжения карьеры 

Lenta.ru 23 декабря 2017
Фото: anguscrichton/ Instagram
Игрок регбийного клуба «Саус Сидней Рэббитоус» Ангус Кричтон ампутировал средний палец руки, чтобы продолжить карьеру в австралийской Национальной регбийной лиге. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на менеджера спортсмена Дэвида Роулингса.
Издание отмечает, что ранее в декабре Кричтон заявил, что ему не помогают операции, поэтому он решил ампутировать палец. Он не мог согнуть его, из-за чего не раз вступал в конфликт.
«Я не могу согнуть его, и это выглядит так, будто я постоянно посылаю людей. Если я сжимаю кулак, палец торчит. Я собираюсь ампутировать его, потому что у меня уже нет сил это терпеть», — заявлял спортсмен.
Отмечается, что такую же операцию сделали регбисты Дэниел Чик и и Бретт Батвелл. Чик в 2002 году ампутировал безымянный палец, а четыре года спустя выиграл чемпионат Австралии в составе команды «Уэст Кост».
Батвелл в 2005-м также лишился безымянного пальца. На следующий год он был признан лучшим игроком чемпионата Южной Австралии.
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