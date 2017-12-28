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Пожизненно дисквалифицированный велогонщик в шоке от фильма о России
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Отстраненный велогонщик Армстронг прокомментировал фильм о допинге в России 

Lenta.ru 28 декабря 2017
Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно дисквалифицированный за употребление допинга, прокомментировал фильм «Икар» о махинациях с допингом на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Запись спортсмен сделал на своей странице в Twitter.
«Это просто ад какой-то! Было очень трудно ожидать, что я буду настолько шокирован тем, что увидел. Но я действительно шокирован», — написал Армстронг.
Фильм «Икар» был показан на фестивале независимого кино Sundance, который проходит с 19 по 29 января в американском Парк-Сити (штат Юта). В картине рассказывается о глобальной системе допинга в России. Главный герой фильма — бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.
Лэнс Армстронг — американский велогонщик, единственный в истории семикратный победитель «Тур де Франс». В 2012-м его пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга и лишили всех титулов, завоеванных после 1998 года.
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