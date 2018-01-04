Тяжелоатлет Чен отстранен в связи с упоминанием в докладе Макларена

Об отстранении Чена стало известно в четверг.

"Чен отстранен в связи с упоминанием в докладе Макларена, никаких фактов и доказательств нет, — сказал Петров. — Так было и в случае с Русланом Албеговым (был отстранен IWF 13 ноября 2017 года — прим. ТАСС)".

Исполком IWF 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира, который проходил в Анахайме (США).