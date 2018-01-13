Ещё
Погиб член сборной России по пулевой стрельбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погиб член сборной России по пулевой стрельбе 

Рамблер 13 января 2018
Фото: РИА Новости
Член сборной России по пулевой стрельбе, серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2017 года Валерий Давыдов скончался в больнице после ранения в висок из травматического оружия, сообщается на сайте Стрелкового союза России.
«13 января на 21-м году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов. Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что Давыдова любили и тренеры, и партнеры по команде.
Ранее сообщалось, что Давыдов был ранен 11 января в Болхове в Орловской области. Он был госпитализирован в критическом состоянии. При каких обстоятельствах был ранен спортсмен, не сообщается. По одной из версий, речь может идти о попытке самоубийства «из-за неразделённой любви», сообщает «Чемпионат».
Летом 2017 года Давыдов завоевал две медали (серебряную и бронзовую) на чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, который проходил в Баку.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение