Погиб член сборной России по пулевой стрельбе

«13 января на 21-м году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов. Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров», — говорится в сообщении. Член сборной России по пулевой стрельбе, серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2017 года Валерий Давыдов скончался в больнице после ранения в висок из травматического оружия, сообщается на сайте Стрелкового союза России

В нем также отмечается, что Давыдова любили и тренеры, и партнеры по команде.

Ранее сообщалось, что Давыдов был ранен 11 января в Болхове в Орловской области. Он был госпитализирован в критическом состоянии. При каких обстоятельствах был ранен спортсмен, не сообщается. По одной из версий, речь может идти о попытке самоубийства «из-за неразделённой любви», сообщает «Чемпионат»

Летом 2017 года Давыдов завоевал две медали (серебряную и бронзовую) на чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, который проходил в Баку.