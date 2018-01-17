Часть допинг-проб на ОИ-2016 не внесли в систему

Часть взятых во время Олимпийских игр-2016 допинг-проб не внесли в систему ADAMS

Ранее хакеры Fancy Bears обнародовали новые документы с перепиской WADA и МОК.

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