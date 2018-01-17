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Часть допинг-проб на ОИ-2016 не внесли в систему
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Часть взятых во время Олимпийских игр-2016 допинг-проб не внесли в систему ADAMS 

RT на русском 17 января 2018
Фото: Reuters
В распоряжении RT оказалась переписка сотрудников МОК и WADA, полученная группировкой Fancy Bears. Из неё стало известно, что во время Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро около 100 допинг-проб спортсменов не было внесено в систему ADAMS.
«После анализа мы выявили некоторые ошибки ввода данных. Около 100 образцов допинг-проб, исследованных в лаборатории в Рио, не были «сопоставлены» с атлетами в системе ADAMS. В 40% случаев, на ёмкости нанесён неверный код, поэтому анкеты необходимо перепроверить и внести изменения. В некоторых случаях эти образцы являются частью программы биологического паспорта спортсмена, поэтому данные о крови в настоящее время не отображаются в профиле», — говорится в одном из писем сотрудником агентства Тимом Рикеттсом.
Ранее хакеры Fancy Bears обнародовали новые документы с перепиской WADA и МОК.
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