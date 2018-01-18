Сломанные пробирки, Австралия на адреналине и потеря документов: хакеры раскрыли переписку МОК о допинг-контроле в Рио

Хакеры Fancy Bears предоставили RT ряд документов, в которых содержатся ранее неизвестные подробности процесса допинг-контроля во время летних Олимпийских игр 2016 года. Сотрудники Международного олимпийского комитета в личной переписке признаются, что бутылочки для проб часто ломались, сборная Австралии использовала адреналин во время соревнований, а сертификаты на терапевтический приём запрещённых препаратов нескольких спортсменов были потеряны. О новом скандале вокруг Олимпиады — в материале RT.

Хакеры Fancy Bears продолжают обнародовать ранее неизвестные факты, связанные с деятельностью Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК). В распоряжение RT попали несколько документов, содержащих сенсационные подробности, касающиеся проверок на допинг во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Австралия на таблетках

Одним из файлов, добытых хакерами, является список австралийских спортсменов, выступавших на летних Олимпийских играх в Рио с официальными разрешениями на употребление запрещённых препаратов ввиду того, что они необходимы спортсменам по медицинским показателям — так называемая форма TUE. В список вошли 14 человек, из которых некоторые стали олимпийскими призёрами.

Золото при помощи допинга выиграли гребчиха Ким Бреннан и пловчиха Мэдисон Уилсон. Первой врачи разрешили употреблять адреналин, а второй — преднизолон. Серебряные медали достались велогонщику Джеку Бобриджу и гребцу российского происхождения Александру Белоногоффу. Они употребляли те же самые вещества. Аналогичные разрешения имела Джессика Фокс , ставшая бронзовой призёркой Олимпиады в Рио. Лучнику Райану Тьяку, занявшему третье место с командой, было дозволено принимать тербуталин.

Также употреблять адреналин могла бывшая российская теннисистка Дарья Гаврилова . Её разрешение действует вплоть до июня 2020 года, как и у ряда других спортсменов.

Потерянные TUE

Контроль над терапевтическим приёмом запрещённых препаратов во время Олимпиады в Рио был не самый тщательный. МОК выдал 44 сертификата прямо во время соревнований, большую часть из них — в последние дни Игр, когда в некоторых видах спорта начиналась борьба за медали. При этом из переписки между сотрудниками МОК, добытой хакерами Fancy Bears, следует, что TUE на запрещённые препараты было вовсе 52, но восемь из них не были занесены в систему ADAMS — допинговую базу данных всех профессиональных спортсменов.

Также в МОК обсуждали довольно щекотливую ситуацию, когда ошибки в ADAMS привели к тому, что примерно 100 проверенных допинг-проб не имели соответствующих спортсменов из базы данных. Около 40% пробирок просто были неправильно пронумерованы. К каким последствиям привели эти несостыковки, не говорится, но в любом случае подобные ситуации недопустимы на соревнованиях самого высокого ранга.

Сломанные бутылки

Самый вопиющий случай произошёл с бутылочками для забора допинг-проб фирмы Berlinger. Как выяснилось, не все из них подходили к открывалке, предоставленной производителем. При попытке вскрыть нестандартные пробирки у них ломались крышки, а после забора образцов мочи бутылочки невозможно было закрыть.

Это ставит под удар всю антидопинговую систему, полагающуюся на постулат о том, что пробирки Berlinger, используемые WADA, абсолютно надёжны. Это вовсе не так, и подобные уязвимости оставляют огромный простор как для махинаций с допинг-пробами, так и для саботажа.

Пока МОК обвиняет российских спортсменов в таинственных царапинах на бутылочках, у нескольких участников Олимпиады в Рио пробы содержатся в незакрывающихся и поломанных пробирках.

Незнакомка из Малайзии

Однако у МОК и без этого хватает проблем. В октябре 2016 года член медицинского и научного отдела Шерин Туве-Фами сообщила главе медицинского департамента организации Ричарду Баджету, что в Малайзии найдена спортсменка, чья гендерная принадлежность вызывает сомнения, так как она имеет признаки обоих полов. Сотрудница МОК наивно спрашивает у коллег, можно ли такую ситуацию считать формой допинга. Увы, но переписка на этом обрывается, и конец этой истории остался неизвестным.

Призёр на допинге

Южноафриканский триатлонист Хенри Шуман едва не потерял свою бронзовую медаль, добытую на Олимпиаде в Рио. Его допинг-проба дала положительный результат на преднизолон, что заставило сотрудников МОК понервничать. В системе ADAMS у Шумана не было терапевтического использования на этот препарат, который он по собственному признанию принимал во внесоревновательный период, чтобы вылечиться от лихорадки.

В кулуарной беседе сотрудники анти-допинговой службы предположили, что в ЮАР просто не умеют пользоваться ADAMS, чтобы вносить туда данные. Также возникла идея выдать TUE задним числом, если оно не появится в системе в ближайшие дни — это предложение озвучил сам глава медицинской комиссии МОК Ричард Баджетт . По его словам, это дело надо было закрыть в течение недели.

Судя по тому, что у Шумана медаль не забрали, в МОК действительно нашли способ «спасти» спортсмена. Никто не спорит, что в данном случае могло случиться простое недоразумение, однако в отношении российских спортсменов МОК предпочитает таких мыслей не допускать и карает по всей строгости закона, даже если допинг-пробы были чистыми, чего о южноафриканском триатлонисте сказать нельзя.