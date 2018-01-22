Российские шпажистки завоевали серебро в Гаване

Российские шпажистки уступили сборной Кореи в финале командного турнира на этапе КМ

Российские шпажистки заняли второе место в командном турнире на этапе Кубка мира в Гаване.

Россиянки в финале уступили команде Южной Кореи со счетом 34:45.

В матче за третье место сборная Китая победила команду Италии — 38:30.