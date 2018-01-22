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Российские шпажистки завоевали серебро в Гаване
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Российские шпажистки уступили сборной Кореи в финале командного турнира на этапе КМ
LiveSport.Ru
22 января 2018
Фото:
LiveSport.Ru
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Российские шпажистки заняли второе место в командном турнире на этапе Кубка мира в Гаване.
Россиянки в финале уступили команде Южной Кореи со счетом 34:45.
В матче за третье место сборная Китая победила команду Италии — 38:30.
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