Российский велогонщик попал в ДТП у своего дома в Испании 

Российский велогонщик Егор Силин, выступающий за португальскую команду Radio Popular Boavista попал в ДТП на тренировке в Испании. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого передает "Р-Спорт".
"Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки. Я даже потом еще проехал четырехчасовую тренировку на другом велосипеде.
Вины моей в этом инциденте нет, вся вина на водителе автомобиля", — сказал Силин.
Столкновение случилось у дома спортсмена.
Ранее сообщалось, что теннисистка Винус Уильямс избежала наказания за смертельное ДТП.