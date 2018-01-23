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Российский велогонщик попал в ДТП у своего дома в Испании
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Российский велогонщик попал в ДТП у своего дома в Испании 

Газета.Ru 23 января 2018
Фото: Личный архив спортсмена
Российский велогонщик Егор Силин, выступающий за португальскую команду Radio Popular Boavista попал в ДТП на тренировке в Испании. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого передает "Р-Спорт".
"Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки. Я даже потом еще проехал четырехчасовую тренировку на другом велосипеде.
Вины моей в этом инциденте нет, вся вина на водителе автомобиля", — сказал Силин.
Столкновение случилось у дома спортсмена.
Ранее сообщалось, что теннисистка Винус Уильямс избежала наказания за смертельное ДТП.
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