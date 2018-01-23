Российский велогонщик попал в ДТП у своего дома в Испании

Российский велогонщик Егор Силин , выступающий за португальскую команду Radio Popular Boavista попал в ДТП на тренировке в Испании. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого передает "Р-Спорт".

"Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки. Я даже потом еще проехал четырехчасовую тренировку на другом велосипеде.

Вины моей в этом инциденте нет, вся вина на водителе автомобиля", — сказал Силин.

Столкновение случилось у дома спортсмена.