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Лишенный золота ОИ Ильин дисквалифицирован на два года
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Казахстанского штангиста дисквалифицировали на два года за допинг 

Газета.Ru 24 января 2018
Фото: РИА Новости
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение дисквалифицировать тяжелоатлета сборной Казахстана Илью Ильина, лишенного золотых медалей летних Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, за употребление допинга, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы IWF, спортсмен должен был быть пожизненно отстранен от участия в соревнованиях после того, как его допинг-пробы, взятые во время Игр-2008 и Игр-2012 дали положительный результат. Однако комиссия IWF, которая проводила слушания по дела казахстанского штангиста, рассматривала двойное нарушение антидопинговых правил Ильиным как одно.
Согласно антидопинговому кодексу, организация, ведущая борьбу с допингом, должна доказать факт того, что спортсмен нарушил правила дважды или более, а также уведомить его о первом его нарушении. Ильин не был уведомлен о нарушении антидопинговых правил на Играх в Пекине в 2008 году до тех пор, пока не нарушил их на Олимпиаде 2012 года. В связи с этим, использование казахстанским спортсменом допинга во вторых Играх подряд нельзя рассматривать как повторное нарушение.
"IWF стремится вводить санкции, которые соразмерны ущербу, причиненному спорту. IWF обращается к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) с просьбой обсудить возможность изменения соответствующих правил в кодексе, чтобы они принимали во внимание случаи, когда проводился повторный анализ допинг-проб, как было с Олимпиадами в Пекине и Лондоне", — говорится в заявлении.
Дисквалификация Ильина отсчитывается с момента обнаружения нарушений, то есть с 10 июня 2016 года. Срок отстранения спортсмена истечет в июне 2018 года. При этом Ильин не сможет участвовать в соревнованиях до 19 октября 2018 года в связи с тем, что национальная федерация тяжелой атлетики Казахстана отстранена исполкомом IWF.
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