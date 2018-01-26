«А ты вкусняшка»: кого домогался министр спорта

Сразу два высокопоставленных канадских политика вынужденно оставили свои посты из-за обвинений в домогательствах на сексуальной почве. Неосторожное поведение стоило должностей министру спорта Кенту Хехру и лидеру оппозиционной Прогрессивной консервативной партии в провинции Онтарио Патрику Брауну

«Притеснения любого характера неприемлемы, — подчеркнул соратник проштрафившегося министра по правящей Либеральной партии. — У канадцев есть право жить и работать в обществе, свободном от притеснений. Важно поддерживать женщин, которые выступают с такими утверждениями, и это то, что наше правительство будет делать». Министр спорта Канады Кент Хехр вынужденно покинул свой пост по обвинению в сексуальных домогательствах и приставаниях к женщинам. Проступок чиновника уже осудил глава правительства страны Джастин Трюдо

Трюдо прокомментировал щекотливую ситуацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время перемещения между этажами министр назвал одну из коллег женского пола «вкусняшкой», после чего даме стало страшно находиться с ним в замкнутом пространстве.

Характерно, что случай произошел еще в период работы Хехра в законодательном собрании провинции Альберта в 2008-2015 годах. Однако широкой огласке факт домогательств был предан только сейчас, и правоохранительные органы уже начали расследование всех обстоятельств дела.

Канадские СМИ специально уточняют, что оплошавший чиновник не был уволен прямым распоряжением Трюдо, а самолично написал заявление об отставке после состоявшегося между ними откровенного разговора.

48-летний Хехр вынужден передвигаться в инвалидной коляске после ДТП в 1991 году и частичного паралича. В юности он играл в хоккей и бейсбол и планировал связать жизнь с одним из этих видов спорта либо стать учителем физкультуры. На момент ЧП Хехр участвовал в юниорской хоккейной лиге Альберты в рядах местного чемпиона «Калгари Кэнакс».

Авария поломала планы Хехра. Он долго и сложно восстанавливался, затем обучался в горном королевском колледже и университете Калгари по специальности «юриспруденция».

Учеба успешно давалась студенту, признанному лучшим выпускником десятилетия и вошедшему в топ-40 — за 40 лет.

До избрания членом заксобрания Хехр практиковал с отличием освоенную науку.

Помимо непосредственно спорта ведомое Хехром до 25 января министерство курировало вопросы людей с ограниченными возможностями. Помимо основной деятельности он активно участвовал в общественной жизни родного Калгари, входя в различные организации, в том числе помогающие адаптироваться студентам-инвалидам.

В карьере Хехра также значится пост министра юстиции Альберты: на этой должности чиновник боролся с преступностью в провинции, уделял повышенное внимание вопросам правосудия, состоял в ряде комитетов. Особенно пристально старался контролировать оборот огнестрельного оружия.

В 2014 году он призвал государственные школы поддерживать учеников, желающих создавать гомосексуальные пары.

Поддержанный либералами проект был отклонен большинством голосов.

Хехр руководил спортивным ведомством с 28 августа 2017 года. Временно его обязанности будет исполнять министр науки Кирсти Данкан. Ей 51 год, в университете Торонто изучала географию и антропологию.

Днем ранее на фоне обвинения в сексуальных домогательствах свой пост был вынужден оставить другой высокопоставленный канадский политик, лидер оппозиционной Прогрессивной консервативной партии в провинции Онтарио 39-летний Патрик Браун. Серьезные претензии ему выдвинули две женщины.

Согласно заявлению одной из них, десять лет назад, когда она еще была подростком, Браун склонил ее к оральному сексу, предложив выпить спиртное. Сам политик в ту пору являлся членом федерального парламента.

По версии другой женщины, мужчина домогался ее во время совместной работы в офисе этой структуры.

Якобы Браун пригласил несчастную в собственный дом, где напоил алкоголем и начал приставать.

Из соображений безопасности личности пострадавших держатся в секрете.

«Я опровергаю все эти обвинения в самой жесткой форме. Я не такой человек», — заявил он. Сам Браун категорически отрицает все обвинения, хотя его поведение по отношению к женщинам в указанный период подтверждают и другие свидетели. Как заявил фигурант скандала на экстренно созванной пресс-конференции, «ничего из сказанного не соответствует действительности».

Отныне Браун не является лидером прогрессивных консерваторов Онтарио. Следующие выбора запланированы на 7 июня 2018 года.