Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики

Совет директоров Федерации спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) заявил об уходе в отставку в полном составе в связи с громким скандалом вокруг серии актов сексуального насилия в сборной страны. Об этом работники организации сообщили в официальном письме, которое было опубликовано на сайте федерации. «USA Gymnastics полностью принимает требования, изложенные в резолюции Олимпийского комитета США от 25 января, и высоко оценивает возможность работы с комитетом для достижения изменений в целях улучшения нашей организации, наших спортсменов и клубов. Мы понимаем, что выполнение требований, указанных в письме, поможет нам создать культуру расширения прав и возможностей женщин во всей организации с повышенным вниманием к безопасности спортсменов и благополучию. Наша приверженность бескомпромиссна, и мы надеемся, что все, что мы делаем, это показывает», — говорится в открытом обращении.

Несколько дней назад свои посты добровольно оставили трое членов руководящего совета. Президент USA Gymnastics Керри Перри поддержала такое решение, объявив о готовящихся преобразованиях в организации, однако теперь вынуждена последовать их примеру.

Напомним, что к тюремному заключению сроком в 175 лет был приговорен бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар — медика признали виновным в множественных случаях сексуальных домогательств, а также в хранении детской порнографии.

Оглашая вердикт, судья окружного суда в штате Мичиган Розмари Акуилина заявила преступнику, что «только что подписала ему смертный приговор», а также назвала это «своей привилегией», пояснив, что «Нассар, долгое время совершавший столь отвратительные действия в отношении в том числе и несовершеннолетних спортсменок, уже никогда не покинет пределы тюрьмы».

Разбирательство по делу бывшего врача началось еще летом 2016-го, когда журналистам стало известно о случаях сексуального насилия в отношении молодых американских гимнасток — и уже в ноябре того года 54-летний Нассар был заключен под стражу.

При этом всего спустя пару месяцев в мичиганский федеральный суд на медика поступили иски от 18 девушек и женщин, часть из которых на момент совершения над ними преступления были несовершеннолетними.

Всего же Нассера обвинили в совершении действий сексуального характера около 140 женщин. В их числе — олимпийские чемпионки Джордин Уибер , Маккайла Марони, Эли Райсман, Габриэль Дуглас

Совет попечителей университета Мичигана уже принес официальные извинения всем спортсменкам, пострадавшим от насильственных действий Нассара. Там отметили, что «не могут изменить прошлое, но поспособствуют преодолению этих травм».

Одним из истцов, не побоявшимся раскрыть свою личность, стала 33-летняя Рейчел Денхолландер из Кентукки, в детстве всерьез мечтавшая стать профессиональной гимнасткой — страшная история произошла с ней еще в 2000 году, после чего женщина долгое время молчала, так как боялась оказаться неуслышанной.

Как заявила другая экс-гимнастка Криста Вейкман, «все произошло», когда ей было 16 лет. Она посетовала, что должна была, — но не сумела, — «остановить этого монстра, чтобы он не нанес вреда другим девочкам». Показательно, что изначально Денхолландер винила в случившемся себя. Признаться в случившемся ее убедил муж, объяснивший истинные намерения Нассара.

Нассар домогался юных спортсменок под видом процедур. Последней жертвой деспота стала 15-летняя Эмма Анн Миллер в августе 2016 года.

Не убереглась от маньяка и суперзвезда мировой спортивной гимнастики, четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Симона Байлз : в факте сексуального надругательства со стороны безумца она призналась в середине января.

По словам Байлз, ранее у нее имелись веские основания для того, чтобы скрывать обстоятельства произошедшего.

Но на фоне признаний других девушек гимнастка все же решилась приоткрыть завесу кошмарной тайны.

Помимо непосредственно Нассара американка считает виновной Федерацию гимнастики США. В своем обращении Байлз поведала, что ее «сердце разбивается» каждый раз, когда она осознает, что в ходе подготовки к летним Олимпийским играм в Токио — 2020 ей придется посещать тот самый спортивный центр, в котором она подвергалась насилию.

На текущей неделе сразу два высокопоставленных канадских политика вынужденно оставили свои посты из-за обвинений в домогательствах на сексуальной почве. Неосторожное поведение стоило должностей министру спорта Кенту Хехру и лидеру оппозиционной Прогрессивной консервативной партии в провинции Онтарио Патрику Брауну

Проступок Хехра уже осудил глава правительства страны Джастин Трюдо . Оплошавшему спортивному боссу ставится в вину инцидент в лифте.

Во время перемещения между этажами министр назвал одну из коллег женского пола «вкусняшкой», после чего даме стало страшно находиться с ним в замкнутом пространстве.

Характерно, что случай произошел еще в период работы Хехра в законодательном собрании провинции Альберта в 2008-2015 годах. Однако широкой огласке факт домогательств был предан только сейчас, и правоохранительные органы уже начали расследование всех обстоятельств дела.

Претензии Брауну выдвинули две женщины, которых он в молодости якобы опоил алкоголем и пытался склонить к физической близости, в том числе к занятию оральным сексом.