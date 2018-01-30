Корейскую гимнастку травят за «лайк» Сотниковой

Южнокорейскую гимнастку Сон Ен Чжэ подвергли интернет-травле за то, что ей понравилась фотография российской фигуристки Аделины Сотниковой , сообщает Korea Times.

По данным издания, Сон Ен Чжэ стала объектом травли со стороны южнокорейских пользователей Instagram после «лайка», который она оставила под фотографией Сотниковой в соцсети.

Отмечается, что свою положительную реакцию на фото россиянки Сон Ен Чжэ выразила еще четыре года назад — во время Олимпийских игр в Сочи. Тогда в борьбе за золото Сотникова опередила спортсменку из Южной Кореи Ким Ен А, которая завершила карьеру сразу после соревнований, заявив о «партизанском судействе» в пользу россиянки.

Южнокорейцы не забыли об этом и незадолго до Олимпиады, которую примет их страна, обрушились с жалобами на страницу Сон Ен Чжэ в Instagram, которая в итоге была заблокирована.

Как заявила кореянка, интернет-травля стала причиной того, что теперь она избегает контактов с соотечественниками, так как боится, что они все относятся к ней подобным образом.