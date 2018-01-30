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Корейскую гимнастку травят за «лайк» Сотниковой
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Корейскую гимнастку травят за «лайк» Сотниковой 

Рамблер 30 января 2018
Фото: Reuters
Южнокорейскую гимнастку Сон Ен Чжэ подвергли интернет-травле за то, что ей понравилась фотография российской фигуристки Аделины Сотниковой, сообщает Korea Times.
По данным издания, Сон Ен Чжэ стала объектом травли со стороны южнокорейских пользователей Instagram после «лайка», который она оставила под фотографией Сотниковой в соцсети.
Отмечается, что свою положительную реакцию на фото россиянки Сон Ен Чжэ выразила еще четыре года назад — во время Олимпийских игр в Сочи. Тогда в борьбе за золото Сотникова опередила спортсменку из Южной Кореи Ким Ен А, которая завершила карьеру сразу после соревнований, заявив о «партизанском судействе» в пользу россиянки.
Южнокорейцы не забыли об этом и незадолго до Олимпиады, которую примет их страна, обрушились с жалобами на страницу Сон Ен Чжэ в Instagram, которая в итоге была заблокирована.
Как заявила кореянка, интернет-травля стала причиной того, что теперь она избегает контактов с соотечественниками, так как боится, что они все относятся к ней подобным образом.
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