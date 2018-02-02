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Гимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании
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Обвиненный в изнасиловании Щербо подал в суд на гимнастку Гуцу 

Рамблер 2 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Белорусский гимнаст Виталий Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Татьяну Гуцу из-за обвинения в изнасиловании. Об этом сам спортсмен рассказал в фильме «Непобежденный», показанном накануне на канале «Беларусь 1».
При этом олимпийский чемпион отказался раскрыть подробности иска, но подчеркнул, что первое слушание по делу состоится в феврале. Кроме того, Щербо назвал Гуцу «неадекватным человеком», а ее обвинения — «ложью».
В октябре 2017 года Татьяна Гуцу в своих социальных сетях заявила, что Щербо изнасиловал ее на соревнованиях DTB в немецком Штутгарте в 1991 году. Спортсменка назвала партнера по Объединенной команде республик бывшего СССР «монстром, который заточил ее в ее собственной тюрьме».
Татьяна Гуцу — знаменитая гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Игр 1992 года в Барселоне, победительница чемпионатов мира и Европы. В 1991 году Гуцу было 15 лет.
Виталий Щербо — прославленный советско-белорусский гимнаст, единственный в истории не пловец, выигравший шесть золотых медалей на одних Олимпийских играх (1992), единственный мужчина, который становился чемпионом мира во всех восьми дисциплинах спортивной гимнастики.
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