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СБУ: Чемпион России по стрельбе воевал в Донбассе
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СБУ: Чемпион России по стрельбе воевал в Донбассе 

Рамблер 3 февраля 2018
Фото: prm.ua
Известный российский спортсмен Александр Заличев был снайпером на Донбассе, утверждает руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов. О 34-летнем стрелке –наемнике из ЧВК «Вагнер» (частной военной компании группы российских наемников) в эфире телеканала «Прямой» заявил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов. «Установлено, что один из наемников „Вагнера“ был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах», — сказал он.
СБУ обратилась к украинскому министру молодежи и спорта с просьбой довести информацию о российском спортсмене-террористе до спортивных федераций стран-партнеров. Документ, подписанный главой спецслужбы Василием Грицаком, опубликовала в Facebook представитель СБУ Елена Гитлянская.
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