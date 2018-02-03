Олимпийский комитет США обвинили в халатности

Американские сенаторы Джин Шахин и Джони Эрнст призвали главу Национального олимпийского комитета (НОК) США Стива Блэкмуна уйти в отставку. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению парламентариев, НОК не предпринял меры по защите спортсменок после обвинений в сексуальных домогательствах в адрес бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Они считают, что руководство комитета должно было вмешаться еще в 2015 году, когда американская федерация гимнастики получила первые тревожные сигналы.

«Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности. Встает серьезный вопрос о степени ответственности НОК США, а также о том, при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Скотта Блэкмуна была бы отставка», — говорится в заявлении сенаторов.