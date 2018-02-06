ОИ-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил даты проведения Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).