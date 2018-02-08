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Скончался 10-кратный чемпион мира по пулевой стрельбе
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Десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе Постоянов скончался на 77-м году жизни 

ТАСС 8 февраля 2018
Десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе, выдающийся карельский спортсмен Валерий Постоянов скончался на 77-м году жизни. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.
"Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Иванович Постоянов", — говорится в сообщении.
Постоянов родился в 1941 году в Иркутске, с 1957 года жил в столице Карелии. Получил образование в Петрозаводском государственном университете.
Он десять раз выигрывал чемпионат мира по пулевой стрельбе и восемь раз становился серебряным призером, 25 раз первенствовал на чемпионатах СССР в командном и личном зачетах. В течение пяти лет он являлся капитаном сборной команды стрелков СССР. Постоянов стал первым факелоносцем среди участников эстафеты Олимпийского огня "Сочи-2014" в Петрозаводске.
Прощание с прославленным карельским спортсменом состоится 9 февраля в Петрозаводске.
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