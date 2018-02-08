Скончался 10-кратный чемпион мира по пулевой стрельбе

Десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе Постоянов скончался на 77-м году жизни

"Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Иванович Постоянов", — говорится в сообщении. Десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе, выдающийся карельский спортсмен Валерий Постоянов скончался на 77-м году жизни. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Постоянов родился в 1941 году в Иркутске, с 1957 года жил в столице Карелии. Получил образование в Петрозаводском государственном университете.

Он десять раз выигрывал чемпионат мира по пулевой стрельбе и восемь раз становился серебряным призером, 25 раз первенствовал на чемпионатах СССР в командном и личном зачетах. В течение пяти лет он являлся капитаном сборной команды стрелков СССР. Постоянов стал первым факелоносцем среди участников эстафеты Олимпийского огня "Сочи-2014" в Петрозаводске.

Прощание с прославленным карельским спортсменом состоится 9 февраля в Петрозаводске.