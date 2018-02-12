В Японии открылся чемпионат по самбо на кубок президента РФ

В Японии открылся чемпионат по самбо на кубок президента России

"Значение этих соревнований велико, так как это не только чемпионат Японии, но и отборочный турнир для целой серии международных соревнований, среди которых Кубок мира по самбо, который пройдет в марте в Москве, и чемпионат Азии, и чемпионат мира, который пройдет в Бухаресте в ноябре.

Победители получат возможность поехать на эти соревнования", — сообщил РИА Новости председатель исполнительного комитета чемпионата Японии по самбо, член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

"В чемпионате Японии сегодня принимают участие более 100 спортсменов, мужчин и женщин в девяти весовых категориях", — добавил он.

Идея проведения соревнований по самбо в Японии родилась в 2010 году на встрече Путина, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова и известного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы , который возглавляет некоммерческую организацию "Солидарность международного обучения самбо".

"Чемпионат Японии по самбо проходит в 44-й раз и в шестой раз — на кубок российского президента. Мы считаем, что он играет очень важную роль для развития дружбы и добрососедских отношений между нашими странами", — сказал Асаи.

Асаи является также помощником Ясухиро Ямаситы по всем вопросам, связанным с Россией. На вопрос РИА Новости, готовятся ли в 2018 году еще какие-либо связанные с Россией мероприятия, он ответил: "Будем надеяться и ждать".