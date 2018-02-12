Ещё
В Японии открылся чемпионат по самбо на кубок президента РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Японии открылся чемпионат по самбо на кубок президента России 

РИА Новости 12 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина открылся в Токио, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
"Значение этих соревнований велико, так как это не только чемпионат Японии, но и отборочный турнир для целой серии международных соревнований, среди которых Кубок мира по самбо, который пройдет в марте в Москве, и чемпионат Азии, и чемпионат мира, который пройдет в Бухаресте в ноябре.
Победители получат возможность поехать на эти соревнования", — сообщил РИА Новости председатель исполнительного комитета чемпионата Японии по самбо, член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.
"В чемпионате Японии сегодня принимают участие более 100 спортсменов, мужчин и женщин в девяти весовых категориях", — добавил он.
Идея проведения соревнований по самбо в Японии родилась в 2010 году на встрече Путина, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова и известного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы, который возглавляет некоммерческую организацию "Солидарность международного обучения самбо".
"Чемпионат Японии по самбо проходит в 44-й раз и в шестой раз — на кубок российского президента. Мы считаем, что он играет очень важную роль для развития дружбы и добрососедских отношений между нашими странами", — сказал Асаи.
Асаи является также помощником Ясухиро Ямаситы по всем вопросам, связанным с Россией. На вопрос РИА Новости, готовятся ли в 2018 году еще какие-либо связанные с Россией мероприятия, он ответил: "Будем надеяться и ждать".
РИА Новости: последние новости
В Обнинске во время соревнований умер семнадцатилетний пловец Скрывавшийся пять лет в Индии штангист пойдет под суд за убийство В Щелково пройдет финальный турнир проекта "Мини-футбол — в школу"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение