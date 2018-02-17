Двукратная обладательница Кубка России умерла в 22 года

Федерация фехтования России сообщила о смерти 22-летней фехтовальщицы-рапиристки Татьяны Голосеевой.

«Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что на 23-м году жизни скоропостижно скончалась кандидат в сборную команду России по фехтованию Татьяна Голосеева», — сообщается на сайте ФФР.

Девушка подавала большие надежды и считалась одной из самых красивых спортсменок Башкортостана.

Татьяна Голосеева родилась 3 мая 1995 года в Уфе. Она выпускница Башкирского института физической культуры.

«Мастер спорта, воспитанница уфимской школы рапирного фехтования, Татьяна Голосеева в составе кадетской и юниорской сборных команд защищала честь страны на первенствах Европы и мира. В 2012 году она стала серебряным призером первенства Европы, а в 2015 году — чемпионкой Европы в командном первенстве. Дважды с подругами по команде Башкортостана Татьяна выигрывала Кубок России. И впереди ее ждали новые победы и достижения», — говорится на сайте.

Федерация фехтования России выразила глубокие соболезнования родным и друзьям Татьяны Голосеевой.