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Умер Юрий Тюкалов
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Умер олимпийский чемпион Юрий Тюкалов 

Рамблер 19 февраля 2018
Двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Тюкалов скончался на 88 году жизни. Сообщение о смерти спортсмена опубликовано на сайте Федерации гребного спорта России.
«Сегодня, 19 февраля, на 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады 1960 года, шестикратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта СССР (1952) и заслуженный тренер по академической гребле, художник, архитектор, Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2002) Юрий Сергеевич Тюкалов», — говорится в сообщении.
Юрий Тюкалов 14 раз становился чемпионом СССР и 6 раз чемпионом Европы. Успех Тюкалова на Олимпийских играх 1952 года в гонках одиночек стал одной из сенсаций Игр. Вместе с олимпийской наградой ему вручили высшую награду гребного клуба Финляндии.
Тюкалов также известен как автор скульптур в металле, связанных с историей России и русского флота. Панно работы Тюкалова установлено в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге.
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