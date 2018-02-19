Умер Юрий Тюкалов

Умер олимпийский чемпион Юрий Тюкалов

«Сегодня, 19 февраля, на 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады 1960 года, шестикратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта СССР (1952) и заслуженный тренер по академической гребле, художник, архитектор, Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2002) Юрий Сергеевич Тюкалов», — говорится в сообщении. Двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Тюкалов скончался на 88 году жизни. Сообщение о смерти спортсмена опубликовано на сайте Федерации гребного спорта России.

Юрий Тюкалов 14 раз становился чемпионом СССР и 6 раз чемпионом Европы. Успех Тюкалова на Олимпийских играх 1952 года в гонках одиночек стал одной из сенсаций Игр. Вместе с олимпийской наградой ему вручили высшую награду гребного клуба Финляндии.

Тюкалов также известен как автор скульптур в металле, связанных с историей России и русского флота. Панно работы Тюкалова установлено в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге.