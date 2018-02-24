И снова мельдоний: очередной россиянин пойман на допинге

Немецкий журналист Хайо Зеппельт из Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний ARD сообщил в своём Twitter, что один из российских спортсменов сдал положительную допинг-пробу на мельдоний.

«На этот раз: летние спортсмены. Они снова нашли мельдоний», — написал он.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) ARD подтвердили, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства в отношении спортсмена.

Он также сообщил, что при вскрытии допинг-пробы возникли некоторые проблемы, но не уточняет, о чем идет речь.

Зеппельт — автор нескольких фильмов о применении допинга в российском спорте. В декабре 2014 года на ARD вышел его документальный фильм «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей», а еще через два года «Тайны о допинге: Российские отвлекающие маневры».