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И снова мельдоний: очередной россиянин пойман на допинге
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И снова мельдоний: очередной россиянин пойман на допинге 

Рамблер 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Немецкий журналист Хайо Зеппельт из Ассоциации немецких региональных общественных телерадиокомпаний ARD сообщил в своём Twitter, что один из российских спортсменов сдал положительную допинг-пробу на мельдоний.
«На этот раз: летние спортсмены. Они снова нашли мельдоний», — написал он.
Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) ARD подтвердили, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства в отношении спортсмена.
Он также сообщил, что при вскрытии допинг-пробы возникли некоторые проблемы, но не уточняет, о чем идет речь.
Зеппельт — автор нескольких фильмов о применении допинга в российском спорте. В декабре 2014 года на ARD вышел его документальный фильм «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей», а еще через два года «Тайны о допинге: Российские отвлекающие маневры».
 Ещё 4 источника 
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