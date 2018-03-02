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Пловец побил мировой рекорд в 99 лет
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Пловец побил мировой рекорд в 99 лет 

Lenta.ru 2 марта 2018
Фото: Australian Dolphins Swim Team
Австралиец Джордж Коронес побил мировой рекорд в плавании на 50 метров свободным стилем в своей возрастной категории на Играх Содружества. Об этом сообщается на странице австралийской команды пловцов в Facebook.
Коронес выступает среди спортсменов в возрасте от 100 до 104 лет. Он преодолел дистанцию за 56,12 секунды. Предыдущий рекорд установил другой ветеран спорта — канадский пловец Джаринг Тиммерман в 2009 году. Его результат 1 минута и 16,92 секунды.
Согласно правилам турнира, австралиец имеет право участвовать в соревнованиях в данной возрастной категории, так как в 2018 году ему должно исполниться 100 лет.
Игры Содружества, участие в которых принимают атлеты из Великобритании и большинства ее бывших колоний, проходят каждые четыре года. По количеству участников и представленным дисциплинам, соревнования уступают только Летней Олимпиаде.
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