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Евтушенко завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ
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Россиянин Евтушенко завоевал бронзу в индивидуальной гонке на ЧМ по велоспорту на треке 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россиянин Александр Евтушенко занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту на треке.
В заезде за третье место российский спортсмен оказался быстрее британца Чарли Танфилда, обновив рекорд России в данной дисциплине, установленный им в квалификации. Он проехал дистанцию за 4 минуты 14,742 секунды, его соперник показал результат 4.15,930. Золото завоевал итальянец Филиппо Ганна (4.13,607), серебро — у португальца Иво Оливейры (4.15,428).
Евтушенко является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года в командной гонке преследования. Также он трижды становился чемпионом России в индивидуальной гонке в возрастной категории до 23 лет.
Чемпионат мира проходит в голландском Апелдорне и завершится 4 марта.
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