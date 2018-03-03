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«Запсибколледж» и «Аврора» сыграют в финале 10-го КР по мини-футболу
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«Запсибколледж» и «Аврора» сыграют в финале 10-го КР по мини-футболу 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Тюменский «Запсибколледж» и питерская «Аврора» разыграют 10-й Кубок России по мини-футболу среди женских команд в решающем матче «Финала четырёх», который проходит в Санкт-Петербурге.
Тюменки в полуфинале в дополнительное время одержали волевую победу над «МосПолитехом» со счётом 8:5 д. в. Хет-трик у победительниц оформила Алёна Смирнова, в дополнительное время дважды отличилась Ирина Правдина. В составе москвичек три гола на счету Олеси Воробей.
Во втором полуфинале «Аврора» уверенно переиграла «УрФУ» со счётом 4:0.
Мини-футбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины. Санкт-Петербург Полуфиналы
«МосПолитех» (Москва) — «Запсибколледж» (Тюмень) — 5:8 д. в. (4:2, 0:2). Голы: Воробей, 14, 14, 49, Меркулова, 17, Дерипаско, 19 — Завьялова, 4, Смирнова, 18, 31, 42, Круглова, 31, Правдина, 43, 48, Гришкевич, 45.
«Аврора» (Санкт-Петербург) — «УрФУ» (Екатеринбург) — 4:0 (2:0). Голы: Артёмова, 3 (а/г), Филисова, 8, Семёнова, 27, Юхаева, 40.
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