Тюменцы разгромили московскую «Дину»: хозяева паркета забили в ворота соперника 16 мячей

Накануне вечером, 2 марта, в СК «Центральный» состоялся первый матч перенесенного 14 тура Суперлиги по мини-футболу. Тюменская команда принимала на своем паркете московскую Дину» и одержала в этой игре победу с разгромным счетом 16:1.

Единственный мяч «Дины» на счету Василия Тяпко. Ему удалось распечатать ворота тюменцев на 41 минуте матча. Одержав разгромную победу со счетом 16:1 подопечные Игоря Путилова вернули себе первое место в турнирной таблице. Сейчас тюменская команда опережает на одно очко «Газпром-Югру».

— Хочу сказать слова благодарности своим ребятам, они услышали тренерский штаб, сделали то, что мы просили. В тоже время есть вопросы по действиям в обороне. Сегодня мы поймали кураж и много забили, но завтра будет совсем другая игра и будет она тяжелее. Мы не имеем права на ошибку, мы играем при своих болельщиках и должны играть только на победу, — сказал на пресс-конференции после матча Игорь Путилов, главный тренер МФК «Тюмень».

Вторая игра 14 тура с московской «Диной» состоится в Тюмени сегодня, 3 марта. Матч начнется в СК «Центральный» в 15:00.