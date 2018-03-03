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Тюменцы разгромили московскую «Дину»: хозяева паркета забили в ворота соперника 16 мячей
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Тюменцы разгромили московскую «Дину»: хозяева паркета забили в ворота соперника 16 мячей 

72.ru 3 марта 2018
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 2 марта, в СК «Центральный» состоялся первый матч перенесенного 14 тура Суперлиги по мини-футболу. Тюменская команда принимала на своем паркете московскую Дину» и одержала в этой игре победу с разгромным счетом 16:1.
— На первой минуте матча счет открыл Иван Милованов, после этого четыре безответных мяча в ворота гостей отправил капитан тюменцев Артем Антошкин. Следующие три гола забил Андрей Батырев, дважды отличилиь Сергей Крыкун и Максим Емельянов. Денис Неведров, Сергей Абрамович и Адалат Хейруллаев забили в этом матче по одному мячу, — рассказали в пресс-службе Ассоциации мини-футбола.
Единственный мяч «Дины» на счету Василия Тяпко. Ему удалось распечатать ворота тюменцев на 41 минуте матча. Одержав разгромную победу со счетом 16:1 подопечные Игоря Путилова вернули себе первое место в турнирной таблице. Сейчас тюменская команда опережает на одно очко «Газпром-Югру».
— Хочу сказать слова благодарности своим ребятам, они услышали тренерский штаб, сделали то, что мы просили. В тоже время есть вопросы по действиям в обороне. Сегодня мы поймали кураж и много забили, но завтра будет совсем другая игра и будет она тяжелее. Мы не имеем права на ошибку, мы играем при своих болельщиках и должны играть только на победу, — сказал на пресс-конференции после матча Игорь Путилов, главный тренер МФК «Тюмень».
Вторая игра 14 тура с московской «Диной» состоится в Тюмени сегодня, 3 марта. Матч начнется в СК «Центральный» в 15:00.
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